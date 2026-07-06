El incendio de Soneja refuerza su dispositivo con la incorporación de medios aéreos este lunes

El amplio dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal declarado este domingo en Soneja (Castellón) continúa trabajando durante la madrugada de este lunes para mantener el perímetro del fuego, que ha obligado a evacuar a unas 500 personas en la localidad vecina de Azuébar y ha calcinado alrededor de 150 hectáreas.

Durante la noche, los trabajos se han centrado en las labores terrestres de control y consolidación del perímetro con la participación de efectivos de la Generalitat Valenciana, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el Consorcio de Bomberos de Valencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de medios de emergencias sanitarias, Policía de la Generalitat y agentes medioambientales.

A primera hora de este lunes, con la mejora de las condiciones de visibilidad, se incorporan de nuevo los medios aéreos, clave en la estrategia de extinción para apoyar las labores terrestres y consolidar el perímetro del incendio.

En concreto, está previsto el despliegue de tres aviones y tres helicópteros de la Generalitat Valenciana, junto al helicóptero de coordinación, además de dos aviones, dos helicópteros y el avión anfibio FOCA del MITECO, que se suman al operativo para reforzar las tareas de ataque directo sobre los puntos calientes.

El incendio, declarado en la tarde del domingo en torno a las 14:00 horas, ha afectado “mínimamente” al Parque Natural de la Serra d’Espadà, según ha señalado el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, quien ha destacado la coordinación entre administraciones como elemento clave en la respuesta al fuego.

De las personas evacuadas, 55 han pasado la noche en el Seminario de Segorbe, mientras que el resto ha sido acogido por familiares o allegados.

El president de la Generalitat tiene previsto participar en la reunión de coordinación del Puesto de Mando Avanzado a las 09:00 horas, donde se analizará la evolución del incendio y la estrategia de extinción para las próximas horas.