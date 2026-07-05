Los desalojados por el incendio de Soneja son 500 personas de Azuébar

Los vecinos de Azuébar que han tenido que ser desalojados por el avanza del fuego y la intensa humareda del incendio forestal declarado este domingo en Soneja (Castellón), son 500 personas que, o han vuelto a sus primeras residencias o han sido trasladadas al centro cultural de Soneja.

Así lo ha indicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, desde el PM, tras recordar que el incendio se ha declarado entre las 13.30 y las 14 horas en el corral de Amorós de Soneja y se ha trasladado a Azuébar, donde se han evacuado 500 personas.

"Es un municipio turístico y muchas personas han vuelto a su primera residencia y otras han sido trasladadas al centro cultural del municipio de Soneja donde les estamos dando avituallamiento y seguramente se queden esta noche", ha indicado.

Valderrama ha detallado que actualmente trabajan en las tareas de extinción todas las adminitraciones, la Generalitat, la Diputación y la Administración General del Estado, con más de 200 efectivos y más de 15 medios aéreos intentando sofocar todos los flancos.

"Tenemos que aprovechar las ventanas de cuando sople menos el viento y aumente la humedad pero estamos padeciendo unas olas de calor importantes en España y la Comunitat Valenciana, que se van a acrecentar la semana que viene y no podemos bajar la guardia", ha sostenido.

Ha detallado que trabaja la UME, los bomberos forestales de la Generalitat, los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón y la Unidad de Prevención Técnica de la Generalitat, agentes medioambientales, servicios sanitarios y la Guardia Civil, que ha llevado a cabo el desalojo de Azuébar, y la Policía de la Generalitat.

A preguntas de los periodistas ha indicado que el fuego no ha entrado en el Parque Natural de la Sierra de Espadán y se están haciendo "todos los esfuerzos posibles para que no entre" y ha destacado que es prematuro hablar de hectáreas afectadas.

Valderrama ha apuntado que no les consta que se haya podido quemar alguna casa diseminada de la zona pero que "es pronto" para dar datos.

La alcaldesa de Azuébar, Jessica Miravete, ha confirmado a EFE que de los 500 vecinos desalojados de su municipio "la mayoría ha optado por alojarse en viviendas de familiares o amigos, mientras que 55 vecinos pasarán la noche en el seminario de Segorbe, al disponer de "mejores instalaciones".

Miravete ha señalado que los vecinos no podrán regresar a sus viviendas este domingo. "Esta noche seguro que no se puede volver", ha afirmado.

Respecto al estado de ánimo de la población, la alcaldesa ha reconocido que entre los vecinos hay "de todo", aunque ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene un contacto constante con los afectados para informarles de la evolución del incendio y tratar de transmitirles tranquilidad.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Soneja ha habilitado un pabellón multiusos para acoger a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los distintos cuerpos de bomberos que participan en las labores de extinción del incendio, con el fin de facilitar su descanso y apoyo logístico durante el operativo.