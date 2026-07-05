Bernabé pide extremar la precaución ante la ola de calor y seguir las indicaciones por el incendio de Soneja

LEER MÁS El incendio forestal de Soneja evoluciona negativamente y obliga a desalojar Azuébar

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido este domingo a la ciudadanía extremar la precaución ante la intensa ola de calor prevista para los próximos días y seguir las indicaciones de la Guardia Civil y la información difundida por los canales oficiales debido al incendio forestal declarado en Soneja (Castellón).

Tras una reunión de coordinación con las administraciones implicadas en la emergencia, Bernabé ha destacado la labor de los alcaldes de los municipios afectados, especialmente los de Azuébar y Soneja, que están atendiendo a las personas evacuadas de forma preventiva por el avance del fuego.

La delegada ha señalado que los vecinos serán informados de la evolución del incendio y de la situación prevista para las próximas horas, al tiempo que ha advertido de que los próximos días serán "claves y cruciales" por las altas temperaturas previstas, especialmente en las zonas del interior de las provincias de Castellón y Valencia.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha recordado que, tras un invierno con abundantes lluvias, es necesario extremar todas las medidas de prevención en el campo y el monte para evitar nuevos incendios.

Asimismo, ha insistido en que la zona afectada es un espacio de trabajo para los servicios de extinción y ha pedido a la población que respete las indicaciones de la Guardia Civil y consulte únicamente la información procedente de los canales oficiales.

Bernabé ha asegurado que el Gobierno de España mantiene todos sus recursos a disposición de la Generalitat para hacer frente al incendio y ha informado de la incorporación de una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME), integrada por 50 efectivos y unos 17 vehículos, para reforzar las labores de extinción.

Ha añadido que, si la evolución del incendio lo hace necesario, el Ejecutivo pondrá a disposición de la Generalitat más efectivos y medios para combatir el fuego.