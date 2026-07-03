El calor gana intensidad este fin de semana en Castellón con máximas de hasta 35 grados

La segunda ola de calor del verano llegará a partir del domingo y se prolongará durante buena parte de la próxima semana, con temperaturas "muy altas y persistentes", especialmente en el sur, oeste, los valles fluviales y las depresiones del interior peninsular, donde se podrían alcanzar valores entre 38 y 42 grados, y un lunes crítico en la Comunitat Valenciana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha explicado que los próximos días se espera una dorsal sobre España y una dana situada al oeste de la península, una configuración que, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerá "la generación y extensión" a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida.

La provincia de Castellón vivirá un fin de semana marcado por el ambiente plenamente veraniego, con cielos poco nubosos o despejados y un progresivo ascenso de las temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El calor irá en aumento este fin de semana en Castellón

Para este sábado, se espera una jornada estable, con predominio del sol y algunas nubes de evolución en zonas del interior durante la tarde, sin que se descarta algún chubasco aislado. Las temperaturas serán altas, especialmente en el interior de la provincia, mientras que en la costa el calor será más moderado gracias a la brisa marina.

El domingo continuará el tiempo estable y las temperaturas volverán a subir, coincidiendo con el inicio de un nuevo episodio de calor que afectará a buena parte de la Península. En el interior de Castellón las máximas podrán superar los 35 grados, mientras que en el litoral se moverán en valores algo más suaves.