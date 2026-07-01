Castellón reúne este jueves y viernes a dirigentes del PP en el II Foro Nacional de Diputaciones

La provincia de Castellón será este jueves y viernes la sede del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells organizado por el Partido Popular. El encuentro reunirá a representantes de estas administraciones gobernadas por el PP con el objetivo de abordar el papel de las instituciones provinciales y debatir sobre los retos de su gestión.

La cita tendrá lugar en el Auditorio de Castellón y contará con la participación de responsables de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares de distintos puntos de España. El acto de clausura estará presidido por el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuya presencia centrará la jornada del viernes.

La presidenta provincial del PP de Castellón y de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que la elección de Castellón como sede del foro supone un reconocimiento al trabajo que, según ha afirmado, desarrolla la institución provincial. En este sentido, ha defendido el papel de las diputaciones como administraciones "útiles, ágiles, cercanas y eficientes".

Barrachina también ha reivindicado el municipalismo como uno de los ejes de la acción de gobierno de la Diputación. "El municipalismo no es una etiqueta ni un producto de marketing, es una función medular que como presidenta de la Diputación ejerzo cada día escuchando los problemas y las necesidades de las alcaldesas y alcaldes y tratando de resolver con eficacia", ha manifestado.

Durante el foro se analizarán diferentes modelos de gestión de las administraciones provinciales y se compartirán experiencias entre los distintos responsables institucionales del Partido Popular.

La presidenta de la Diputación ha aprovechado además para reclamar al Gobierno de España una mejora de la financiación destinada a las administraciones locales y provinciales. Según ha afirmado, "gestionar para el bien de la provincia es una tarea constante y apasionante. Sin embargo, para alcanzar nuestro propósito el Gobierno de España debe financiar con justicia y garantizar la flexibilidad y sostenibilidad económica. Solo así seremos útiles a nuestros ciudadanos".

Programa del foro

La programación arrancará el jueves 2 de julio con una reunión de los portavoces del PP en la oposición y la inauguración oficial, en la que intervendrán la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; el secretario general del PPCV, Carlos Gil; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.

A continuación se celebrarán dos mesas de debate. La primera estará dedicada al futuro de las instituciones provinciales e insulares, con asuntos como la financiación, las competencias y la simplificación administrativa, y será moderada por Marta Barrachina. La segunda abordará los retos de la despoblación, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para el medio rural, bajo la moderación de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo.

La jornada del viernes 3 de julio comenzará con un bloque de presentaciones sobre buenas prácticas desarrolladas por gobiernos provinciales e insulares del Partido Popular. Tras la lectura de las conclusiones del foro tendrá lugar el acto de clausura, que contará con las intervenciones de Marta Barrachina, del presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuya participación pondrá el broche final al encuentro.