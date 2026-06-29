Estabilizado el incendio de Forcall originado junto al camión accidentado en la CV-123

El incendio declarado este domingo en el término municipal de Forcall ha quedado estabilizado y perimetrado después de afectar a alrededor de 100 hectáreas de superficie forestal. El fuego se originó en las inmediaciones del camión accidentado el pasado martes en la carretera CV-123, que une las localidades de Forcall y Cinctorres, y que permanecía abandonado tras salirse de la vía y caer por un terraplén. El conductor del vehículo, que transportaba cerca de 200 cerdos, tuvo que ser excarcelado tras el accidente.

Los medios terrestres han trabajado durante toda la noche para contener el avance de las llamas y, según han confirmado las autoridades, a esta hora el perímetro afectado ya no presenta fuego activo. El alcalde de Forcall, Santi Pérez, ha señalado que la prioridad ahora es mantener la vigilancia de la zona y esclarecer las causas que originaron el incendio, que se produjo varios días después del accidente del camión.

El vehículo siniestrado ha quedado completamente calcinado como consecuencia del incendio. Sus propietarios estudian ahora cómo proceder a su retirada, después de que un intento realizado el pasado viernes mediante una grúa no pudiera completarse. Las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen exacto del fuego.