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La evolución del incendio de Soneja permite abrir carreteras y el regreso de desalojados

El incendio de Soneja queda estabilizado tras calcinar más de 180 hectareas

EFE

Madrid |

Imagen de la zona afectada por el fuego en Soneja (Castellón), que ha arrasado 183 hectáreas.
Imagen de la zona afectada por el fuego en Soneja (Castellón), que ha arrasado 183 hectáreas. | EFE/ Andreu Esteban

La evolución del incendio forestal de Soneja (Castellón), estabilizado desde la tarde de ayer lunes tras quemar 183 hectáreas, ha permitido proceder a abrir las carreteras y el acceso de los vecinos desalojados del municipio vecino de Azuébar.

A primera hora de la mañana, tras una reunión del director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la alcaldesa de Soneja, se ha decidido abrir las carreteras y el regreso de los vecinos desalojados -unos 500-, según ha informado Emergencias de la Generalitat.

En la mañana de este martes trabajan en la extinción del incendio tres unidades terrestres de los bomberos forestales de la Generalitat, cuatro brigadas rurales de actuaciones forestales del Consorcio de Bomberos de Castellón y un medio aéreo de la Generalitat.

Se mantiene la situación 2 del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales (PEIF), ha indicado Emergencias, que mantiene para hoy el nivel extremo de preemergencia de incendios en toda la Comunitat Valenciana, donde hay riesgo alto de tormentas secas en el interior de Castellón y Valencia, y posibilidad de estas en el litoral de Castellón.

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