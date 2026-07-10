La Policía Nacional detiene a seis ultras del Frente Orellut por una agresión a un aficionado del Almería

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Tarragona a seis personas por su presunta participación en hechos relacionados con la violencia en el deporte. Los arrestados, según el cuerpo policial, pertenecen al presunto grupo ultra Frente Orellut.

La investigación se inició tras los incidentes registrados el pasado 9 de junio, después del partido de vuelta de las semifinales del play off de ascenso a Primera División disputado entre la UD Almería y el CD Castellón en el UD Almería Stadium. Según la Policía Nacional, en un establecimiento cercano al estadio, un aficionado de la UD Almería fue rodeado, intimidado y agredido por varios aficionados ultras del conjunto castellonense.

La víctima tuvo que huir a la carrera hasta el estadio, donde fue asistida por varias dotaciones policiales. Los agentes pudieron identificar al presunto grupo de ultras Frente Orellut, entre cuyos integrantes se encontraba el supuesto agresor.

La investigación, denominada “Operación Kastali”, ha sido desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Castellón y Almería, coordinada por la Comisaría General de Información y con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).

Tras las detenciones, los arrestados pasaron ayer a disposición judicial. El juez decretó como medida cautelar una orden de alejamiento del Estadio Skyfi Castalia, donde son aficionados, durante las horas previas, el desarrollo y las horas posteriores a cualquier encuentro deportivo.

Además, la medida se extiende a los estadios donde dispute partidos el CD Castellón, tanto oficiales como amistosos, en los mismos términos.