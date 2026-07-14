La Policía Nacional suma 32 nuevos agentes en prácticas para reforzar la seguridad en Castellón y Vila-real

a Policía Nacional ha recibido este martes a los 32 nuevos agentes en periodo de prácticas que comenzarán a prestar servicio en las comisarías de Castellón y Vila-real. El acto de bienvenida ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, junto al comisario principal jefe de la Comisaría Provincial, Emilio Romero.

Los nuevos policías iniciaron su periodo de prácticas el 14 de julio. De ellos, 24 se incorporan a la Comisaría Provincial de Castellón y otros ocho agentes reforzarán la plantilla de la Comisaría Local de Vila-real.

Durante el acto, celebrado a las 10:00 horas, los futuros agentes recibieron la bienvenida por parte de la Subdelegación del Gobierno y de los mandos de las comisarías de Castellón y Vila-real. García Valls recordó a los nuevos policías la responsabilidad que supone formar parte del cuerpo y la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

La subdelegada destacó que la ciudadanía castellonense tiene "grandes expectativas" en su Policía Nacional y animó a los agentes a desempeñar su labor con profesionalidad, compromiso, capacidad de servicio y una actitud ejemplar.

Entre los 32 policías en prácticas destaca la presencia de un elevado número de agentes procedentes de la provincia de Castellón, así como la incorporación de 10 mujeres, que representan una parte significativa de este nuevo grupo.

Durante los próximos meses, estos agentes reforzarán los diferentes servicios policiales, especialmente las áreas de prevención y Seguridad Ciudadana, contribuyendo al trabajo diario de las plantillas de Castellón y Vila-real.

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