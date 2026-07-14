Una vecina de l'Alcora, atendida tras sufrir un traumatismo durante el último encierro de San Fermín

Una mujer de 53 años, vecina de l'Alcora (Castellón), ha resultado herida durante el último encierro de los Sanfermines tras sufrir un traumatismo con deformidad en el codo derecho.

Según el parte médico facilitado por el Gobierno de Navarra, la mujer fue atendida inicialmente en la bajada de Labrit y posteriormente trasladada al Hospital Universitario de Navarra para su valoración.

En total, diez personas han requerido asistencia sanitaria tras el encierro. Entre ellas figuran dos corredores corneados: un joven de 18 años de Pamplona, con una cornada en el muslo, y un hombre de 46 años de Yunquera de Henares (Guadalajara), que sufrió una cornada en el tórax y permanece con pronóstico reservado.