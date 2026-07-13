Castellón registra 16 muertes atribuibles al calor en los primeros doce días de julio

La provincia de Castellón ha registrado 16 muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el 1 y el 12 de julio, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. La cifra sitúa a Castellón como la provincia valenciana con menor número de fallecimientos relacionados con el calor extremo, frente a los 60 de Alicante y los 37 de Valencia.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el sistema estima un total de 114 fallecimientos durante los primeros doce días del mes, de los que 104 se produjeron entre el 6 y el 12 de julio, coincidiendo con la intensa ola de calor que dejó temperaturas superiores a los 45 grados en algunos puntos del territorio.

La mayoría de las personas fallecidas tenían más de 65 años. Los días con mayor mortalidad fueron el 10 de julio, con 22 defunciones estimadas, seguido del 9 de julio (20), el 11 (19), el 12 (17), el 8 (14) y el 7 de julio (8).

Las estimaciones reflejan un fuerte incremento respecto al año pasado. Entre el 1 y el 12 de julio de 2025, el sistema MoMo atribuyó al calor diez fallecimientos en toda la Comunitat Valenciana, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron catorce.

El Instituto de Salud Carlos III recuerda que estos datos son provisionales y se actualizan de forma continua conforme se incorporan nuevas notificaciones de defunción. El sistema MoMo no determina la causa individual de cada muerte, sino que estima el exceso de mortalidad asociado a episodios de temperaturas extremas mediante la comparación entre las defunciones observadas y las esperadas en un periodo determinado.