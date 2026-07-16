La Guardia Civil desplegará 900 agentes para garantizar la seguridad del FIB

La Guardia Civil desplegará 900 efectivos desde este jueves y hasta el domingo al mediodía para garantizar la seguridad del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), con un operativo que incluirá unidades de orden público, protección antiterrorista, investigación y control del tráfico.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Castellón, el dispositivo contará con el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Grupo de Acción Rápida (GAR), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), unidades de investigación, Tráfico, Seprona, medios aéreos y marítimos, además de drones y sistemas antidrones.

La Dirección General de Tráfico también ha previsto medidas especiales ante la asistencia estimada de unas 50.000 personas al Festival que se celebra del 16 al 18 de julio, entre ellas la prohibición del tránsito de peatones por la N-340, regulación del tráfico e itinerarios alternativos.

Delegación de mandos de fuerzas de seguridad de Ghana

Coincidiendo con el inicio del dispositivo, una delegación de mandos de las fuerzas de seguridad de Ghana visita Castellón para conocer el operativo del FIB dentro del proyecto europeo Public Spaces+, impulsado por la Guardia Civil y la FIAP para reforzar la seguridad en espacios públicos.

Delegación de mandos de fuerzas de seguridad de Ghana visitan Castellón | Subdelegación del Gobierno en Castellón

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha afirmado que esta iniciativa permite “compartir experiencias y colaborar en la formación de áreas clave para el mantenimiento de la seguridad pública en grandes eventos”.

Durante su estancia, la delegación conocerá el centro de coordinación y el funcionamiento del despliegue con el objetivo de trasladar las buenas prácticas observadas a grandes eventos que se celebren en Ghana.

Según la Subdelegación, el proyecto constituye “un ejemplo de la cooperación” entre la Unión Europea y varios países africanos en materia de seguridad.