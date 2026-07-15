Franz Ferdinand, The Prodigy y The Kooks, principales reclamos del FIB en su 30 edición

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) alcanza este año su 30 edición con una programación que reunirá del 16 al 18 de julio a más de 50 artistas, en una cita que vuelve a situar al municipio castellonense como uno de los puntos de referencia de la música en directo durante el verano.

La edición de 2026 mantiene una de las señas de identidad del festival: la combinación de grandes nombres internacionales, artistas nacionales y nuevas propuestas, con un cartel encabezado por grupos y solistas como Franz Ferdinand, The Kooks, Kaiser Chiefs, Pendulum Live, The Prodigy, Biffy Clyro, Jet y The Fratellis, junto a formaciones españolas como Lori Meyers, La La Love You, Dorian, La Habitación Roja o Sexy Zebras.

La jornada inaugural, el jueves 16 de julio, estará encabezada por los británicos Franz Ferdinand, una de las bandas más destacadas del rock alternativo, junto a Lori Meyers, Tinie Tempah y Ultraligera.

El cartel del primer día se completa con artistas como Niña Polaca, Carlos Ares, The Hunna, Walls, Besmaya o Bandalos Chinos, entre otros.

El viernes 17 subirán al escenario The Kooks, Pendulum Live y Kaiser Chiefs como principales reclamos, junto a La La Love You, Sophie Ellis-Bextor y Example, además de formaciones nacionales como Veintiuno, Marlena o Vera Fauna.

La última jornada, el sábado 18, tendrá como protagonistas a The Prodigy, referentes de la electrónica británica, junto a Biffy Clyro, Jet, The Fratellis y Dorian. La programación se completa con nombres como Sexy Zebras, La Habitación Roja, Carlangas, Santero y Los Muchachos y Ciclonautas.

El responsable del desarrollo y promoción del FIB, Héctor Morejón, ha explicado que la organización trabaja durante todo el año en la elaboración del cartel para mantener el equilibrio entre artistas consolidados y nombres emergentes.

"El FIB se caracteriza por ese toque internacional", ha señalado Morejón, al destacar la presencia de bandas extranjeras, artistas nacionales y grupos con menor trayectoria que buscan darse a conocer ante el público del festival.

Entradas y previsión de asistencia

La organización espera una asistencia de entre 40.000 y 45.000 personas diarias, hasta alcanzar unas 135.000 personas durante las tres jornadas, y los abonos se encuentran cerca de agotarse.

Los abonos generales tienen un precio desde 72,50 euros, mientras que los abonos VIP parten de 145 euros. Como novedad en esta edición, el festival incorpora la categoría Golden VIP, con precios desde 300 euros. Las entradas de día tienen un coste desde 55 euros.

El recinto abrirá sus puertas desde las 18:00 horas hasta las 5:00 de la mañana, con una programación distribuida entre sus cuatro espacios musicales.

Además, contará con zonas de restauración, tienda oficial, 'food trucks' y áreas preparadas para las altas temperaturas, con zonas de sombra, nebulizadores, ventiladores y puntos de agua para los asistentes.

Morejón ha recomendado acudir con tiempo al recinto y ha explicado que el acceso puede verse condicionado por el tráfico. Recuerda que la organización ha enviado las pulseras a casa para facilitar la entrada.

También ha destacado que el festival dispone de aparcamientos habilitados y servicios de autobuses lanzadera desde Valencia y Castellón, además de rutas desde localidades cercanas.

Dispositivo especial de seguridad

La celebración del festival ha activado un dispositivo especial de movilidad y seguridad que afectará a Benicàssim y a sus accesos entre el 15 y el 20 de julio.

La carretera N-340 contará con medidas especiales de señalización y vigilancia durante el festival. Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público y seguir los itinerarios habilitados para acceder al recinto, mientras que los vehículos particulares deberán dirigirse a las zonas de aparcamiento a través de la CV-147.

El dispositivo de seguridad, coordinado por el Ayuntamiento de Benicàssim, contará con la participación de Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, servicios sanitarios, Protección Civil y la organización del festival.