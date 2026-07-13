Retenido en el Grau de Castellón un pesquero italiano que presuntamente huyó de una inspección y cambió de nombre y matrícula

Un buque pesquero de bandera italiana permanece retenido en el puerto del Grau de Castellón después de que inspectores de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en colaboración con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Castellón, comprobaran que se trata de la misma embarcación que, presuntamente, huyó de una actuación inspectora en aguas españolas durante 2025.

La intervención se llevó a cabo el pasado 25 de junio en aguas de la provincia. Durante el operativo, los inspectores abordaron el pesquero y confirmaron que navegaba con una denominación y una matrícula distintas a las que utilizaba cuando fue inspeccionado el pasado año.

Según el Ministerio, el buque estuvo presuntamente implicado en una infracción muy grave por falta de colaboración con la inspección pesquera. Por este motivo, se ordenó su traslado al puerto del Grau de Castellón, donde permanece retenido a disposición de la autoridad competente.

Para levantar la inmovilización, los responsables de la embarcación han tenido que constituir una fianza de 65.001 euros, una garantía prevista por la normativa mientras continúa la tramitación del expediente sancionador.

La actuación forma parte de los controles que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Mediterráneo para garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria, proteger la sostenibilidad de los recursos marinos y asegurar la igualdad de condiciones entre los operadores del sector pesquero.

Desde la Subdelegación del Gobierno recuerdan que la colaboración con los servicios de inspección es una obligación legal y resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo de la actividad pesquera y la conservación de los recursos del Mediterráneo.