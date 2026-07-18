El aeropuerto de Castellón estrena la ruta con Palma y alcanza por primera vez las 16 conexiones regulares

El aeropuerto de Castellón ha puesto en marcha este viernes la ruta con Palma de Mallorca, una conexión que permite a la infraestructura operar por primera vez un total de 16 rutas regulares de forma simultánea y completar la programación prevista para la temporada de verano.

La conexión con la capital balear estará disponible hasta el 30 de agosto y contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos. Los vuelos se realizarán con un avión ATR 72-600 con capacidad para 72 pasajeros.

Con la incorporación de esta ruta, el aeropuerto alcanza su mayor nivel de actividad desde su apertura. La programación estival suma 36 frecuencias semanales, lo que se traduce en 72 vuelos con origen o destino en Castellón.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que la puesta en marcha de la conexión con Palma supone que "el aeropuerto tiene en marcha la totalidad de las conexiones regulares previstas para este año".

Asimismo, ha subrayado que las 16 rutas programadas este verano representan "una cifra que no había alcanzado antes el aeropuerto".

Además de Palma de Mallorca, el aeropuerto mantiene conexiones regulares con Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester, Oporto, Asturias, Bilbao y Madrid. A esta oferta se suma la operativa chárter con Eslovaquia, que funciona entre los meses de junio y septiembre.

La puesta en marcha de la nueva ruta llega después de que el aeropuerto cerrara el primer semestre de 2026 con el mejor inicio de año de su trayectoria. Entre enero y junio registró 148.009 pasajeros, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior, con 12.663 viajeros adicionales respecto a 2025.