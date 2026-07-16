Detenido por un robo con violencia en un comercio de Burriana

La Guardia Civil ha detenido en Burriana (Castellón) a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de esta localidad.

Según ha informado este jueves el instituto armado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 11 de julio, cuando el sospechoso accedió al comercio y sustrajo diversos efectos de su interior.

Durante la huida, presuntamente empleó violencia e intimidación y llegó a lanzar objetos contra las trabajadoras del establecimiento con el fin de evitar ser retenido y consumar el robo.

Tras los hechos, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar al presunto autor. Según el instituto armado, para el esclarecimiento del caso resultó determinante el análisis de parte de los efectos personales que el sospechoso dejó olvidados en el interior del establecimiento durante la comisión del robo.

El detenido ha sido puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Vila-real.