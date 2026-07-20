El FIB de 2027 se celebrará del 15 al 17 de julio y este martes pondrá abonos en venta

LEER MÁS El FIB baja el telón de su trigésimo aniversario con 135.000 asistentes en Benicàssim

La organización del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado este domingo las fechas de su trigésimo primera edición, que se celebrará del 15 al 17 de julio de 2027 en el municipio castellonense.

Además, el festival ha informado de que este martes 21 de julio, a las 12.00 horas, pondrá a la venta los primeros abonos para la próxima edición.

En esta primera fase se lanzará un cupo limitado de 3.000 abonos al precio promocional de 44,99 euros, con los gastos de gestión incluidos.

La organización no ha adelantado por el momento nombres del cartel de 2027, aunque con este anuncio inicia ya la cuenta atrás para una nueva edición tras un trigésimo aniversario que ha reunido a 135.000 asistentes durante tres jornadas de conciertos en Benicàssim.