Castellón celebra por todo lo alto la segunda estrella de España

Los castellonenses también se sintieron campeones del mundo. La victoria de la selección española frente a Argentina en la final del Mundial, resuelta con un gol en la prórroga (1-0), desató una auténtica fiesta en toda la provincia. Miles de aficionados salieron a la calle para celebrar la conquista de la segunda estrella en una noche cargada de emoción.

La fuente de Castalia volvió a convertirse en el epicentro de la celebración en la capital de la Plana. Decenas de banderas, cánticos y bocinas acompañaron a una afición que estalló de alegría tras el gol decisivo que dio el título a España.

La emoción también se vivió en las plazas de numerosos municipios de la provincia, donde las pantallas gigantes reunieron a cientos de personas para seguir una final muy igualada que se decidió en el tiempo extra. En Castellón, la plaza Mayor registró un lleno absoluto y el pitido final dio paso a abrazos, lágrimas de felicidad y una celebración que se prolongó durante horas.

La provincia se sumó así a la gran fiesta vivida en todo el país para conmemorar un triunfo histórico de la selección española, que volvió a escribir una página dorada en el fútbol mundial.