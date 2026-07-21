Herido por arma de fuego un hombre de 53 años en una calle de Castelló

Un hombre de 53 años ha resultado herido por arma de fuego en la calle Maestro Bretón de la ciudad de Castellón y ha sido trasladado por medios sanitarios al Hospital General de Castellón, donde, tras ser atendido, ha recibido el alta.

Según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido a las 6.30 horas de este martes.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico ha asistido al hombre, de 53 años, que presentaba una herida por arma de fuego. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital General de Castellón.

Fuentes del Hospital General de Castellón han indicado que el hombre, tras ser atendido en el Servicio de Urgencias, ha recibido el alta médica.

"He escuchado cuatro tiros"

Varios vecinos de la zona han relatado que han escuchado "cuatro tiros" poco antes de las seis y media de la mañana. Uno de ellos ha explicado que "a las seis y cuatro, seis y veinte, unos cuatro tiros se han pegado" y ha añadido que, al salir de su vivienda, "el chico ya estaba allí sentado en el portal" y que en ese momento "la Policía aún no estaba".

El suceso ha obligado a desplegar un amplio dispositivo policial durante varias horas. Responsables de talleres, cafeterías y peluquerías de la zona aseguran que la presencia de agentes ha retrasado el inicio de su actividad.