Pontiana Thalasso Hotel abre sus puertas en Oropesa como nuevo referente del turismo de bienestar

Pontiana Thalasso Hotel ha inaugurado oficialmente sus instalaciones en Oropesa del Mar con el objetivo de consolidarse como un referente del turismo de bienestar en la provincia de Castellón. El nuevo hotel de cinco estrellas, impulsado por Grupo Fuertes y Magic Hotel Group, ofrece una propuesta centrada en la salud, la nutrición y el bienestar inspirada en el Mediterráneo.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, así como representantes del sector turístico y empresarial.

El complejo incorpora un centro de talasoterapia con circuitos de agua de mar, espacios de hidroterapia y tratamientos personalizados, además de una oferta gastronómica basada en la dieta mediterránea y productos de proximidad. El proyecto prevé además la futura apertura de Pontiana Clinic, un espacio especializado en programas de longevidad, medicina preventiva y salud integral.

Durante el acto, la consellera Marián Cano afirmó que Pontiana representa "el modelo turístico que queremos para la Comunitat Valenciana: un turismo de calidad, sostenible, innovador y capaz de generar valor añadido durante todo el año". Asimismo, destacó la inversión de más de 20 millones de euros realizada por Grupo Fuertes y Magic Hotel Group para desarrollar el proyecto.

Con esta apertura, el complejo busca reforzar el posicionamiento de Castellón como destino de turismo de bienestar y diversificar la oferta turística con un modelo orientado a atraer visitantes durante todo el año.