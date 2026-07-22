Castellón, en alerta este jueves por calor y tormentas: activan la preemergencia 3 por riesgo extremo de incendios

a Generalitat ha decretado el nivel 3 de preemergencia del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales para este jueves 23 de julio en toda la Comunitat Valenciana, una medida que también afecta a la provincia de Castellón ante el riesgo extremo derivado de las altas temperaturas.

En el caso de Castellón, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en el interior sur de la provincia y el aviso amarillo en el interior norte. Además, toda la provincia permanece bajo aviso amarillo por tormentas durante la jornada.

La declaración del nivel 3 de preemergencia implica restricciones de obligado cumplimiento en los terrenos forestales. Entre ellas, se prohíbe el tránsito de personas por senderos y campo a través, se suspenden las obras y trabajos en terrenos forestales o en sus inmediaciones y queda prohibido encender cualquier tipo de fuego en zonas forestales y en la franja de influencia de hasta 500 metros.

Asimismo, se suspende el uso festivo y recreativo del fuego, así como las autorizaciones para la circulación deportiva por terrenos forestales.

En Castellón también se restringe la circulación por pistas y caminos forestales dentro del parque natural de la Serra d'Espadà, salvo para vehículos destinados a labores de gestión, mantenimiento, vigilancia, abastecimiento o acceso a viviendas, explotaciones agrarias e instalaciones de servicio situadas en el interior del espacio protegido.

La Generalitat también prohíbe la celebración de pruebas deportivas que transcurran por terrenos forestales y suspende las ya autorizadas. Además, las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos y albergues situados en terrenos forestales no podrán desarrollar actividades deportivas o recreativas fuera de sus propias instalaciones.

Ante esta situación, la Generalitat hace un llamamiento a la máxima prudencia y recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y proteger especialmente a menores, personas mayores, enfermos y colectivos vulnerables. También recuerda la importancia de no dejar a ninguna persona en el interior de un vehículo cerrado y extremar las precauciones en el entorno forestal para prevenir incendios.