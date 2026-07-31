Estabilizado el incendio de la Vall d'Uixó, que ha devastado 9.600 hectáreas y un 12 % de la Sierra de Espadà.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha declarado este viernes estabilizado el incendio forestal de la Vall d'Uixó, una decisión que permite rebajar la situación operativa a nivel 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana y comenzar la retirada progresiva de parte de los medios desplegados.

El anuncio se ha realizado tras la reunión del Cecopi celebrada a las 17.00 horas. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha agradecido el trabajo de todos los efectivos participantes en la extinción y ha destacado la coordinación entre administraciones durante la emergencia.

El incendio no está controlado

Valderrama ha advertido de que, aunque el incendio está estabilizado, "ni mucho menos está controlado ni extinguido", por lo que ha pedido a la ciudadanía que evite acceder al perímetro afectado para garantizar su seguridad, facilitar el trabajo de los equipos de extinción y favorecer la recuperación del monte.

El conseller ha confirmado además que los vecinos evacuados de Eslida y Artana ya pueden regresar a sus domicilios.

Según los últimos datos de Emergencias, el incendio afecta a 9.568 hectáreas y tiene un perímetro de 89 kilómetros. El municipio más afectado es Artana, con 3.160 hectáreas quemadas, de las que 2.705 son forestales, mientras que alrededor del 12 % de la superficie del parque natural de la Serra d'Espadà ha resultado afectada.

Vigilancia sobre los puntos calientes

El director del Puesto de Mando Avanzado, Fernando López, ha explicado que durante la noche permanecerán desplegadas siete brigadas junto a dotaciones de bomberos y que el sábado se reforzará el operativo para consolidar el perímetro.

López ha precisado que un incendio estabilizado significa que "no crece la superficie", aunque todavía existen puntos calientes y pueden producirse rebrotes, por lo que no ha avanzado una previsión sobre cuándo podrá darse por controlado.

Llamamiento a respetar las restricciones

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha expresado su satisfacción por la estabilización del incendio y ha agradecido la labor del operativo, de los alcaldes, los servicios sociales, Cruz Roja y el voluntariado.

Asimismo, ha insistido en que la ciudadanía debe respetar las restricciones de acceso al perímetro quemado porque "nuestros bomberos siguen trabajando allí y no podemos molestarlos", además de recordar que el Gobierno mantiene la coordinación con el resto de administraciones para la recuperación de la zona afectada.