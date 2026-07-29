El incendio de Vall d'Uixó (Castellón) mantiene su perímetro y afronta una noche "crítica"

El director operativo del incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) ha asegurado que todavía será necesario esperar unas 48 horas para evaluar la evolución del fuego, y ha advertido de que la noche será "crítica" para comprobar la eficacia de los trabajos de extinción antes de poder plantear su estabilización.

Tras la reunión de esta tarde del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), Antonio Rodrigo ha explicado que el incendio sigue en fase activa y que durante la jornada los esfuerzos se han concentrado en la cabeza del fuego en la zona de Artana, donde se han registrado algunas reproducciones de llama, además de en otros puntos como Onda.

"Hasta que no tengamos garantías no lo daremos por estabilizado", ha afirmado Rodrigo, quien ha insistido en que el plazo de 48 horas no responde a una previsión sobre la estabilización del incendio, sino a la necesidad de comprobar su evolución antes de adoptar cualquier decisión.

El director operativo ha señalado que el incendio está perimetrado, aunque ha precisado que ese perímetro todavía no está asegurado. "Sabemos dónde está la cabeza del incendio; va avanzando muy lentamente y nos está dejando trabajar", ha indicado.

Durante la noche, los equipos recorrerán todo el perímetro con drones equipados con cámaras térmicas para localizar posibles puntos calientes o pavesas que puedan provocar nuevas reproducciones. "Esta noche se volverá a hacer todo el perímetro para comprobar si existe algún punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites", ha explicado.

La jornada más favorable desde el inicio del incendio

Rodrigo ha considerado que la jornada de este miércoles ha sido la más favorable desde el inicio del incendio, aunque ha evitado darlo por controlado. "Está bastante mejor que días atrás", ha señalado, antes de añadir que las próximas horas serán determinantes porque las condiciones meteorológicas previstas permitirán intensificar las labores de extinción.

En ese sentido, ha explicado que las temperaturas descenderán durante la noche, lo que favorecerá el trabajo del operativo, mientras que las previsiones apuntan a unas condiciones similares a las registradas en jornadas anteriores, a falta de su confirmación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El responsable del operativo ha informado de que esta noche trabajarán alrededor de 400 efectivos, organizados en relevos continuos de 24 horas, y ha destacado que el dispositivo cuenta con más medios que en días anteriores. "Tenemos una potencia de ataque muy buena", ha afirmado.

Se mantienen los confinamientos

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de que el incendio mantiene una superficie afectada de unas 9.300 hectáreas y un perímetro de 82 kilómetros, sin cambios respecto al balance facilitado durante la mañana. Asimismo, ha señalado que continúan interviniendo más de 30 medios aéreos y que durante la noche trabajarán los mismos efectivos terrestres que han actuado durante el día..

Valderrama ha anunciado que se mantienen las evacuaciones y confinamientos hasta las 23:59 horas del jueves, sin modificaciones, así como la recomendación de consumir agua embotellada en la Vilavella y de utilizar mascarilla en las zonas donde así lo indiquen las autoridades sanitarias.

También ha explicado que la Guardia Civil, la Policía de la Generalitat, la dirección operativa y los ayuntamientos preparan un dispositivo para permitir este jueves el acceso controlado de los propietarios a los municipios evacuados con el fin de alimentar o recoger a sus mascotas.

Respecto a los realojos, el conseller ha indicado que en el centro de acogida de Nules ya no pernocta ninguna persona, aunque permanece abierto para prestar desayuno, comida y cena a una veintena de afectados que se alojan con familiares o conocidos. En Onda tampoco queda ya ninguna persona alojada, mientras que en Moncofa permanecen 45 y en Segorbe otras 128.

Asimismo, ha informado de que todos los residentes del centro Nueva Edad han regresado a sus instalaciones. Además, permanecen realojadas 70 personas en las residencias de la Universitat Jaume I (UJI), 35 en la Peñeta Roja —entre ellas personas con mascotas— y otras 44 en la Vilavella.

Apoyo a la recuperación

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha agradecido la labor de los servicios de extinción, de los equipos de emergencias y ha pedido a la población que continúe respetando las medidas de evacuación y confinamiento para facilitar el trabajo del operativo.

Morant ha destacado también la incorporación del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE-CSIC) al seguimiento técnico del incendio, mediante herramientas de predicción que sirven de apoyo a los responsables de la extinción, y ha señalado que su utilidad será evaluada una vez finalice la emergencia.

Asimismo, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con el objetivo de facilitar las ayudas para la recuperación de los municipios afectados una vez concluya el incendio.

La ministra ha trasladado además un mensaje de tranquilidad a los ayuntamientos al señalar que esa declaración permitirá “afrontar los gastos derivados de la emergencia y la posterior recuperación de infraestructuras y de las zonas forestales afectadas”.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que no existe constancia ni se ha presentado ninguna denuncia por supuestos robos o actos de pillaje en Ayódar o Fuentes de Ayódar. Sobre las causas del incendio, ha indicado que no se facilitará información hasta que la investigación permita confirmar algún dato.