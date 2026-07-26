El incendio de La Vall d'Uixó obliga a evacuar a 15.000 personas y moviliza un amplio dispositivo de emergencia

El incendio forestal declarado este sábado en La Vall d'Uixó continúa fuera de capacidad de extinción y ha obligado a evacuar a alrededor de 15.000 personas de 14 municipios y varios barrios de La Vall d'Uixó y Betxí, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), instalada en el Puesto de Mando Avanzado, junto al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para seguir la evolución del incendio y coordinar el dispositivo de emergencia.

Tras la reunión, Pérez Llorca ha explicado que el perímetro del incendio alcanza ya unos 21 kilómetros y ha señalado que todavía es pronto para cuantificar la superficie afectada. Durante la jornada han trabajado en las labores de extinción más de 300 efectivos y 14 medios aéreos, un dispositivo que se reforzará en las próximas horas.

El jefe del Consell ha agradecido la labor de todos los cuerpos de emergencias, fuerzas de seguridad, alcaldes y ayuntamientos implicados en los desalojos y ha insistido en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Más de 300 efectivos movilizados

El operativo desplegado está integrado por Bomberos Forestales de la Generalitat, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el Ayuntamiento de Castellón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Policía de la Generalitat y distintos recursos sanitarios.

Sanidad ha movilizado dos unidades SAMU, dos ambulancias de Soporte Vital Básico, una Unidad de Soporte y Coordinación, un vehículo de comunicaciones, una unidad de Transporte No Asistido y un vehículo de apoyo logístico para atender cualquier incidencia derivada del incendio.

Evacuaciones y atención a los afectados

Los desalojos afectan a las localidades de Vilavella, Artana, Eslida, Aín, Alcúdia de Veo, Tales, Artesa, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba, Sueras, Villamalur y Chóvar, además de varios barrios de La Vall d'Uixó y Betxí. Asimismo, permanecen confinados los municipios de Betxí y La Vall d'Uixó.

Las personas evacuadas han sido trasladadas a los pabellones habilitados en Onda, Nules, Segorbe y Moncofa, donde Cruz Roja presta asistencia. La Generalitat también ha activado apoyo psicológico para quienes lo necesiten y ha reubicado a personas dependientes de Artana y La Vilavella en la residencia pública de Burriana.

Además, la Conselleria de Medio Ambiente ha habilitado espacios en Onda, Burriana, Les Alqueries, Xilxes y Moncofa para acoger animales domésticos y ganado evacuados.

Tres focos y un comportamiento extremo del incendio

El director de Extinción, Fernando Pérez, ha explicado que durante la tarde se llegó a trabajar simultáneamente en tres focos distintos. Según ha detallado, la formación de una columna convectiva provocó cambios bruscos en el comportamiento del incendio, favoreciendo numerosos saltos del fuego de un valle a otro.

Los técnicos mantienen una especial preocupación por dos frentes: el que avanza hacia el interior del parque natural de la Serra d'Espadà y el que progresa en dirección a Onda y Tales.

Durante la noche permanecerán desplegados unos 350 efectivos terrestres para continuar las labores de contención, una vez retirados los medios aéreos.

Investigación abierta

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que el Seprona de la Guardia Civil investiga las causas del incendio, aunque por el momento no hay personas identificadas en relación con el origen del fuego. También ha destacado el refuerzo de efectivos de la UME, la Guardia Civil y los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica, al tiempo que ha insistido en que "las próximas horas serán decisivas" debido a las condiciones meteorológicas.