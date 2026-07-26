Más de 15.000 personas desalojadas a causa del incendio de la Vall d'Uixó

Las personas que han tenido que ser desalojadas de varias poblaciones cercanas a la Vall d'Uixó --donde se ha declarado un incendio que se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción"-- han sido trasladadas al Polideportivo Municipal de Onda, el Pabellón Municipal de Nules, el Pabellón Multifuncional de Segorbe y el Edificio Polifuncional de Moncofa, donde Cruz Roja se está encargando de atenderlas, informa la Generalitat.

Desde la Conselleria de Sanidad del gobierno valenciano se ha puesto a disposición de quien lo necesite atención psicológica. De igual manera, desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia se ha trasladado a las personas dependientes de Artana y la Vilavella a la residencia de la Generalitat de Burriana.

Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha habilitado distintas zonas en Onda, Burriana, les Alqueries, Xilxes y Moncofa para poder albergar a los animales domésticos y el ganado que han sido evacuados.

Con respecto a la atención sanitaria, se han reforzado los Puntos de Atención Continuada de la Vall d'Uixó, Betxí y el de Onda, así como el Centro de Salud de Moncofa. Igualmente, se han desplazado cuatro médicos y cuatro enfermeras al Polideportivo Municipal de Nules para atender a los desalojados.

También se ha reforzado el Hospital de La Plana y el Punto de Atención Continuada de Betxí y contactado y evaluado a todos los pacientes de la Unidad de Hospitalización a Domicilio de la Vall d Uixó, Nules, la Vilavella y Artana.

Asimismo, se ha activado el procedimiento de respuesta unificada ante emergencias extraordinarias que permitirá movilizar de forma inmediata efectivos de Valencia y Alicante, concluyen desde la administración autonómica.