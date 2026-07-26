#IFLaVallDUixó

Más de 15.000 personas desalojadas a causa del incendio de la Vall d'Uixó

Bomberos de Castellón trabajan desde la mañana de este sábado en las labores de control de un incendio de vegetación declarado en el término municipal de la Vall d'Uixó

Europa Press

Castellón |

Población de la Vilavella desalojada en el polideportivo de Nules
Población de la Vilavella desalojada en el polideportivo de Nules | Carme Ripollés / Europa Press

Las personas que han tenido que ser desalojadas de varias poblaciones cercanas a la Vall d'Uixó --donde se ha declarado un incendio que se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción"-- han sido trasladadas al Polideportivo Municipal de Onda, el Pabellón Municipal de Nules, el Pabellón Multifuncional de Segorbe y el Edificio Polifuncional de Moncofa, donde Cruz Roja se está encargando de atenderlas, informa la Generalitat.

Desde la Conselleria de Sanidad del gobierno valenciano se ha puesto a disposición de quien lo necesite atención psicológica. De igual manera, desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia se ha trasladado a las personas dependientes de Artana y la Vilavella a la residencia de la Generalitat de Burriana.

Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha habilitado distintas zonas en Onda, Burriana, les Alqueries, Xilxes y Moncofa para poder albergar a los animales domésticos y el ganado que han sido evacuados.

Con respecto a la atención sanitaria, se han reforzado los Puntos de Atención Continuada de la Vall d'Uixó, Betxí y el de Onda, así como el Centro de Salud de Moncofa. Igualmente, se han desplazado cuatro médicos y cuatro enfermeras al Polideportivo Municipal de Nules para atender a los desalojados.

También se ha reforzado el Hospital de La Plana y el Punto de Atención Continuada de Betxí y contactado y evaluado a todos los pacientes de la Unidad de Hospitalización a Domicilio de la Vall d Uixó, Nules, la Vilavella y Artana.

Asimismo, se ha activado el procedimiento de respuesta unificada ante emergencias extraordinarias que permitirá movilizar de forma inmediata efectivos de Valencia y Alicante, concluyen desde la administración autonómica.

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