El incendio de la Vall d'Uixó evoluciona favorablemente, aunque continúa sin estar controlado

El incendio forestal de la Vall d'Uixó continúa estabilizado y presenta una evolución favorable, aunque todavía no puede darse por controlado. Un total de 40 efectivos trabajan este hoy lunes en las labores de consolidación y enfriamiento del perímetro del fuego, que ha calcinado unas 9.600 hectáreas y ha afectado a cerca del 12 % del parque natural de la Sierra de Espadán. El frente que concentra la mayor vigilancia es el comprendido entre Artana, Eslida, Tales y Alcudia de Veo, donde todavía se observan algunas columnas de humo.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, las condiciones meteorológicas están favoreciendo la evolución del incendio y no se descarta que pueda darse por controlado a lo largo de la jornada si continúa la tendencia positiva. El puesto de mando avanzado se ha trasladado a la base forestal de Eslida para coordinar desde allí el operativo en la zona de mayor actividad.

Paralelamente, la Delegación del Gobierno mantiene abierta la investigación sobre el origen del incendio. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reiterado que las pesquisas apuntan a un fuego con dos focos claramente intencionados. Por su parte, la organización agraria AVA-ASAJA estima que las pérdidas ocasionadas por el incendio en el sector agrícola rondan ya los 40 millones de euros.