Las adicciones cambian de perfil: los pacientes llegan a tratamiento con más de 40 años y tras décadas de consumo

Las adicciones han dejado de tener el perfil asociado durante décadas al consumo de heroína entre jóvenes para dar paso a una realidad mucho más compleja, marcada por el envejecimiento de los pacientes, el policonsumo, la coexistencia con trastornos de salud mental y una mayor vulnerabilidad social. Así lo refleja el estudio epidemiológico presentado este martes por Patim con motivo de su 40 aniversario, una investigación que analiza la evolución de 10.777 personas y familias atendidas entre 1985 y 2025. El informe revela que uno de cada tres pacientes inició el consumo antes de los 14 años, aunque la demanda de ayuda especializada no suele producirse hasta superar los 40 años, lo que supone más de dos décadas de evolución de la adicción antes de acceder al tratamiento.

Saúl d'Oleo, psicólogo de Patim, , explicó que la adicción "es una enfermedad de curso crónico" que requiere una intervención mucho más amplia que el tratamiento del consumo. Según detalló, ocho de cada diez pacientes presentan problemas relacionados con el alcohol, la cocaína o el juego, de forma aislada o combinada, mientras que el policonsumo se ha convertido en una de las principales características de los nuevos casos. A ello se suman dificultades de salud mental, desempleo, endeudamiento, conflictos familiares y situaciones de exclusión social que complican la recuperación. El estudio también pone de manifiesto que el 20 % de los ingresos corresponden a reingresos, un dato que, según la entidad, evidencia que la recuperación suele desarrollarse en varias etapas y no responde a un proceso lineal.

La investigación alerta además del aumento de nuevas sustancias como la ketamina, la cocaína rosa, el "alfa", el popper o el fentanilo entre menores de 30 años, especialmente en contextos de ocio nocturno, aunque rara vez constituyen el motivo principal de tratamiento. Patim advirtió igualmente de las desigualdades que siguen existiendo en el acceso a los recursos asistenciales: las mujeres representan solo el 23 % de las personas atendidas y llegan, por lo general, con una mayor carga de violencia de género, patología dual y exclusión social. Ante este escenario, la entidad defendió la necesidad de reforzar la prevención desde edades tempranas y de consolidar un modelo de atención integral que incorpore, junto a la intervención sanitaria, programas de inserción laboral, asesoramiento jurídico, vivienda y apoyo comunitario para favorecer procesos de recuperación sostenibles.