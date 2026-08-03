El Arenal Sound cierra su edición de 2026 con un 30 % menos de quejas por ruidos en Burriana

El Ayuntamiento de Burriana ha hecho balance del dispositivo especial de seguridad desplegado durante el Arenal Sound 2026, destacando una reducción generalizada de las incidencias respecto a la edición anterior. Entre los datos más relevantes figura un 29,4 % menos de quejas por ruidos, además de un descenso del 12 % en las intervenciones de la Policía Local y del 11,4 % en las llamadas recibidas por la central de emergencias.

La memoria elaborada por la Policía Local también refleja una caída del 44,9 % en los servicios de grúa, un 30 % menos de accidentes de tráfico y un descenso del 16,6 % en las asistencias sanitarias realizadas en la vía pública. Además, durante el festival no se registró ningún atestado por delitos contra la seguridad vial ni se recibieron avisos por molestias procedentes del recinto de conciertos o de la zona de descanso.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha atribuido estos resultados al dispositivo preventivo coordinado por la Policía Local y el resto de cuerpos de seguridad, y ha agradecido la colaboración de los vecinos. El consistorio considera que los datos avalan el modelo organizativo del festival, que durante seis días ha congregado a alrededor de 140.000 personas en el litoral del municipio.