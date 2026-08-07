Castellón se prepara para el eclipse con un dispositivo especial para garantizar la movilidad por carretera, tren y mar

La provincia de Castellón será uno de los territorios donde podrá contemplarse el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, una circunstancia que llevará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a desplegar un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad de los miles de visitantes que se espera lleguen a la provincia. El operativo contempla medidas por carretera, ferrocarril y mar para minimizar las afecciones derivadas del incremento de desplazamientos.

En el ámbito ferroviario, Renfe reforzará la capacidad de los trenes de Media Distancia que conectan la Comunitat Valenciana, especialmente en el corredor València-Castellón-Alicante-Murcia-Cartagena, mediante composiciones dobles para facilitar tanto la llegada como el regreso de los viajeros. En carretera, la Dirección General de Carreteras y la Dirección General de Tráfico coordinarán actuaciones para reducir las retenciones previstas durante la jornada, mientras que Salvamento Marítimo mantendrá activos los medios dependientes del centro de coordinación de Castellón, preparado para responder ante cualquier incidencia en la costa.

Además, el Ministerio ha emitido recomendaciones específicas para quienes decidan observar el eclipse desde el mar frente a la costa castellonense, donde se prevé una importante concentración de embarcaciones. Marina Mercante aconseja extremar la precaución, mantener la escucha permanente en el canal 16 de VHF y respetar el aforo máximo autorizado de las embarcaciones. Asimismo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recuerda que está prohibido volar drones sobre concentraciones de personas y que cualquier operación deberá cumplir estrictamente la normativa vigente para garantizar la seguridad durante este acontecimiento excepcional.