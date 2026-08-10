El aeropuerto de Castellón contará con un nuevo centro de formación de pilotos de la escuela belga Skywings

El aeropuerto de Castellón ha alcanzado un acuerdo con la escuela belga de pilotaje Skywings Flight Training para la puesta en marcha de un centro de formación de pilotos. La iniciativa permitirá aumentar la actividad operativa de las instalaciones y reforzar su posicionamiento dentro del sector aeronáutico.

La escuela dispone actualmente de cuatro aeronaves Diamond DA40 basadas de forma permanente en el aeropuerto castellonense. Con ellas, alrededor de 60 estudiantes belgas realizan cada año su formación práctica en Castellón. La llegada de estos alumnos e instructores también genera un impacto económico en el entorno, especialmente en sectores como el alojamiento, la hostelería, el comercio y otros servicios.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha destacado que el acuerdo contribuirá a generar actividad económica y empleo vinculado al aeropuerto, además de convertir Castellón en un referente para futuros profesionales de la aviación. Skywings es una de las principales escuelas de formación de pilotos de Bélgica y participa en el adiestramiento de pilotos de Brussels Airlines, además de estar asociada a la European Flight Academy del grupo Lufthansa. Desde la compañía han señalado que las condiciones meteorológicas de Castellón y sus infraestructuras, espacio aéreo controlado y variedad de escenarios de entrenamiento han sido determinantes para elegir el aeropuerto.