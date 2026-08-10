Castellón, en aviso naranja por lluvias y tormentas con granizo y rachas muy fuertes

La provincia de Castellón afronta este lunes una jornada de riesgo meteorológico, con aviso naranja activado por la Aemet en el interior norte, interior sur y litoral sur por lluvias y tormentas que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales. Los fenómenos podrán ir acompañados de granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento, con el aviso activo entre las 14.00 y las 21.59 horas.

Además, el litoral norte de Castellón permanecerá en aviso amarillo por riesgo de lluvias y tormentas, también con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento. La previsión apunta a un aumento de la nubosidad durante la tarde, con temperaturas máximas de hasta 34 grados en Castelló de la Plana, mientras las mínimas se mantendrán sin cambios.

Ante esta situación, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales se mantiene en nivel extremo en toda la Comunitat Valenciana. Aemet recomienda extremar las precauciones ante la posible aparición de tormentas intensas, especialmente en las zonas de la provincia afectadas por el aviso naranja.