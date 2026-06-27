El vídeo del momento en el que la UME rescata con vida a una persona tras 72 horas bajo los escombros en Venezuela

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha rescatado a una persona con vida tras permanecer 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de Venezuela.

Esa es la zona elegida por los 59 efectivos de la UME desplazados al país para participar en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas. Este se suma a los tres, una persona mayor y sus dos nietos, efectuados por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) entre los escombros de otro edificio derrumbado, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que ya han dejado al menos 1.430 muertos, según cifras oficiales del Gobierno venezolano.

Aumenta la cifra de muertos españoles

El último balance que ha facilitado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación de los españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva a seis los españoles fallecidos y mantiene las cifras previas de 133 desaparecidos y 14 ciudadanos localizados pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores.

"Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen", confirman fuentes de Exteriores en declaraciones a Europa Press.

Desde el Ministerio recuerdan que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos. Los teléfonos de atención disponibles son: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.