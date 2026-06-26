Un familiar de una española desaparecida en Venezuela pide ayuda urgente para encontrar a su tía: "El edificio colapsó por completo"

María del Coro Barriola, de 81 años y originaria de San Sebastián, continúa desaparecida tras los dos terremotos que han sacudido Venezuela. Residía en el edificio Bahía Mar de La Guaira, una de las zonas más afectadas. "La zona está totalmente destruida, el edificio colapsó por completo", cuenta su sobrino Sergio Sierra en Por fin. "Pedimos con urgencia que las autoridades nacionales e internacionales puedan acudir con maquinaria pesada y equipos para rescatar a nuestros familiares".

Sierra advierte de que cada segundo cuenta para encontrarla con vida, pues no basta con la ayuda de familiares y vecinos. "Sabemos que están haciendo todo lo posible, pero hacemos un llamado al equipo de rescate y autoridades españolas para que puedan incrementar fuerzas y ayudarnos a rescatar a nuestra tía".

La zona está totalmente destruida, el edificio colapsó por completo

Señala que la ayuda es muy compleja por motivos logísticos, ya que la autopista de acceso está parcialmente destruida. Ante la falta de recursos del Estado venezolano, actualmente son los propios vecinos y algunos equipos de bomberos de la zona los que intentan desescombrar a mano. "Hay un grupo de vecinos que están haciendo todo lo posible, pero requieren maquinaria pesada".

Más de 500 víctimas y casi 3.000 heridos

Hasta el momento, los datos oficiales apuntan a un total de 589 muertos y 2.980 heridos a causa de los terremotos registrados en el país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha afirmado que el estado de La Guaira ha sido "militarizado" tras ser declarado zona de desastre natural "por la magnitud del impacto, que ha devastado zonas enteras" y ha provocado el derrumbe de cientos de edificios.

"Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas; esto nos causa alegría", ha afirmado, antes de matizar que se han registrado 214 réplicas, lo cual "demuestra la gran actividad sísmica en el territorio".

Entre las víctimas mortales hay cuatro españoles, una de ellas la directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, mientras que el número de desaparecidos es de 99, según los últimos datos disponibles.