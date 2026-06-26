Pánico en el interior de un avión en el aeropuerto en pleno terremoto de Venezuela

La emergencia sísmica que sacudió ayer el norte de Venezuela ha dejado escenas de auténtico caos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde un avión con pasajeros a bordo se vio sorprendido por el momento exacto en el que la tierra comenzó a temblar con extrema violencia.

Según los testimonios recogidos por distintos medios y las imágenes difundidas desde el interior de la terminal, los pasajeros que acababan de aterrizar permanecían aún en la aeronave cuando se produjo el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, generando una situación de pánico generalizado tanto dentro del avión como en la pista del aeropuerto.

Gritos, oscuridad y sacudidas dentro de la aeronave

El avión, que se encontraba en fase de desembarque, comenzó a vibrar de forma brusca mientras la terminal aeroportuaria sufría cortes de electricidad, caída de paneles y daños estructurales.

En cuestión de segundos, la tripulación intentó mantener la calma mientras los pasajeros, visiblemente aterrorizados, se aferraban a sus asientos. Las sacudidas del fuselaje coincidieron con el colapso parcial de zonas del aeropuerto, lo que aumentó la sensación de vulnerabilidad a bordo.

Las imágenes posteriores muestran a los viajeros descendiendo de forma apresurada hacia la pista, muchos de ellos sin apenas equipaje y en estado de shock.

Un aeropuerto colapsado y vuelos suspendidos

El aeropuerto de Maiquetía ha sido uno de los puntos más afectados por el seísmo. El impacto estructural obligó a la suspensión total de las operaciones aéreas, con cancelaciones masivas de vuelos internacionales y cierre indefinido de la instalación.

El terremoto ha provocado una grave crisis humanitaria en el país, con, hasta el momento, 235 fallecidos, miles de heridos y numerosas personas desaparecidas, especialmente en las regiones costeras cercanas al epicentro.

La comunidad internacional ha comenzado a movilizar ayuda de emergencia, con equipos de rescate desplegándose en las zonas más afectadas y apoyo logístico para la búsqueda de supervivientes.

Situación en desarrollo

Las autoridades venezolanas continúan trabajando en la evaluación de daños, mientras el aeropuerto de Caracas permanece fuera de servicio y bajo revisión estructural. La prioridad en estos momentos es la búsqueda de supervivientes y la asistencia a los afectados.