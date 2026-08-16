Cazas F-18 españoles de la OTAN derriban un dron invasor en el espacio aéreo de Rumanía

Un vehículo aéreo no tripulado que violó el espacio aéreo rumano a primera hora de este domingo 16 de agosto, ha sido neutralizado por la aviación española.

Uno de los dos cazas F-18 pertenecientes al destacamento que España mantiene desplegado en Rumanía bajo el paraguas de la OTAN ejecutó el derribo del aparato, que había penetrado en el país balcánico tras cruzar la frontera desde la vecina Moldavia. La operación, que culminó con éxito y sin registrar daños personales, pone de manifiesto la eficacia de la defensa antiaérea aliada y subraya la tensión constante que atraviesa la región fronteriza a causa del conflicto bélico en Ucrania.

Según la información oficial facilitada por el Ministerio de Defensa rumano, el dispositivo fue localizado por los sistemas de radar a las 04:44 hora local (01:44 GMT) cuando ingresaba en el espacio aéreo nacional a unos 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati, en el sureste del país. Tras ser monitorizado el trayecto, se activaron los protocolos de interceptación.

Dos cazas F-18 españoles, que ya habían despegado preventivamente desde la base militar de Kogalniceanu en una misión rutinaria de vigilancia, recibieron la autorización directa para abrir fuego. A las 05:01 horas, apenas diecisiete minutos después de su detección, el dron fue abatido sobre una zona totalmente despoblada situada entre las localidades de Baleni y Cudalbi, en el condado de Galati.

Felicitaciones a los pilotos y mensaje de firmeza de la Alianza

El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha celebrado la precisión de la maniobra conjunta, felicitando expresamente tanto a los pilotos españoles que ejecutaron el derribo como al personal del centro de mando rumano encargado de la coordinación terrestre. A través de sus redes sociales, Miruta destacó que la operación demuestra el férreo compromiso de la Alianza Atlántica: "Vigilancia, reacción rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad".

En declaraciones posteriores a la cadena Antena 3, el titular de Defensa detalló que el aparato no tripulado había entrado inicialmente en el espacio aéreo de Moldavia procedente de Ucrania, antes de internarse finalmente en Rumanía, donde permaneció volando durante aproximadamente un cuarto de hora.

Este incidente se enmarca en un contexto de máxima alerta militar para Rumanía, un Estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea que comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania. Desde el inicio de la invasión a gran escala orquestada por Rusia en febrero de 2022, más de treinta drones (en su inmensa mayoría de origen ruso) han violado la soberanía del espacio aéreo rumano.

El abatido este domingo por la aviación española supone el cuarto aparato destruido en territorio nacional desde finales de julio. Las consecuencias de estas incursiones ya han dejado secuelas directas en la población civil en el pasado reciente; el pasado 29 de mayo, un dron modelo Geran-2 de fabricación rusa se estrelló contra un edificio residencial en la propia ciudad de Galati, provocando una fuerte explosión y un incendio en un décimo piso que dejó a dos personas heridas.