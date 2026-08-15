Continúa la pelea por el estrecho de Ormuz: Trump asegura que pronto podría declararlo como "territorio de Estados Unidos"

El estrecho de Ormuz sigue siendo el punto crítico de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Lo es por el gran valor que supone, puesto que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán y el océano Índico, lugar por donde transitan petroleros y gaseros que abastecen a decenas de países de todo el mundo.

Estas conversaciones se encuentran estancadas hasta el momento y parece que no van a renovarse con inmediatez, especialmente tras las declaraciones efectuadas por Donald Trump este viernes. "Después de que acabemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado de forma muy contundente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos", ha dicho el presidente estadounidense según Fox News.

Tras estas declaraciones, Irán ha respondido con contundencia al asegurar que Teherán no se dejará intimidar por amenazas ni demostraciones de fuerza de Washington. Así lo ha indicado el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán Kazem Gharibabadi: "El Estrecho de Ormuz ha sido, es y será iraní; este estrecho solo se abrirá y cerrará bajo el mando de Irán", ha dicho en sus redes sociales. "Este estrecho solo se abrirá y cerrará bajo el mando de Irán, y mientras no acepten la realidad de la derrota y no dejen de alimentar ilusiones, Irán continuará aplicando el bloqueo".

El próximo lunes 17 de agosto vence el plazo de 60 días que se dieron ambos países con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

Esta semana, el mandatario republicano ya hizo referencia a la posibilidad de que Estados Unidos se "quede" el estrecho de Ormuz, argumentando que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero diezmaron las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado. "Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió Trump el miércoles en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este jueves que Estados Unidos pretende imponer a Irán un "aislamiento económico y el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz", y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha amenazado con mantener este último "indefinidamente".