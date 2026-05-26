Pedro Simón reivindica 'Lo inesperado' como refugio frente al dolor y las heridas de la vida

Pedro Simón ha asegurado que Lo inesperado nace de una imagen cotidiana: la de dos personas mayores caminando de la mano. El escritor ha explicado que la semilla de la novela surgió tras escuchar a un amigo decirle que aquella pareja “llevaba tres años junta”, desmontando así los prejuicios sobre el amor en la vejez.

Durante la entrevista, Simón ha reivindicado la palabra “viejo” como “una palabra hermosa” y ha criticado el “paternalismo bienintencionado, pero ciertamente viscoso” con el que, a su juicio, se trata a las personas mayores. “Me gustan esos mayores que se rebelan contra el rol asignado”, ha señalado.

El autor ha reconocido además sentirse incómodo con “la velocidad, el ruido y las multitudes”, aunque ha matizado que “ser viejo es no tener pasiones”. “Yo creo que todavía no soy viejo”, ha bromeado.

En su nueva novela, Simón vuelve a explorar la gestión del trauma, el duelo y la enfermedad a través de dos familias que afrontan el dolor de manera distinta. “No envejecemos porque nos caigan años encima, sino cuando dejamos que nos aplaste el dolor”, ha reflexionado. También ha defendido la necesidad de aprender a convivir con las heridas: “Vivir era convertir la mierda en abono”, ha recordado citando a un amigo tetrapléjico.

El escritor ha puesto especial énfasis en la relación entre abuelos y nietos, una conexión que considera “imbatible” porque los mayores “han dejado de ambicionar” y los niños “todavía no han empezado”.

Simón ha explicado que quería escribir una novela luminosa, centrada en las oportunidades que aparecen cuando la vida se desvía del guion previsto. “Lo inesperado habla de las cosas que empiezan tarde y que precisamente porque empiezan tarde importan mucho más”, ha afirmado.

Para el autor, la pasión es el verdadero refugio frente a las dificultades. “Lo contrario de la muerte no es la vida. Lo contrario de la muerte es la pasión”, ha concluido.