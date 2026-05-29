Lolita Flores: "A mi edad que te llamen para hacer un papel protagonista, pues claro que se sube la autoestima"

Lolita Flores ha asegurado estar "encantada con esta peli" y con el personaje de Chusa, la poderosa matriarca de un poblado gitano que centra la trama de Mallorca Confidencial, que ha llegado este viernes a los cines.

La actriz ha reconocido que uno de los mayores retos del rodaje ha sido el idioma. "Sí me costó hablar mallorquín", ha explicado, aunque ha añadido que, una vez dentro del personaje, "te sale el instinto y tiras palante".

Sobre su forma de trabajar, ha defendido la importancia del texto y del subtexto en la interpretación. "Me he fijado mucho en lo que decía el texto y en el subtexto, que también es muy importante porque ahí va el gesto", ha señalado.

Flores ha definido a Chusa como una mujer marcada por la dureza de la vida. "Tiene mucha pena. Tiene mucha tristeza", ha dicho sobre un personaje que ha sobrevivido en un entorno hostil tras quedarse viuda y sacar adelante a sus hijos. "O eres más fuerte o te vuelves un tiburón o te comen", ha resumido.

Por su parte, el director David Ilundain ha explicado que la película se inspira parcialmente en documentación real sobre el narcotráfico en Mallorca durante los años 2000, aunque ha precisado que no recrea la historia de una persona concreta. "Hay una inspiración, pero no es la historia de esta mujer", ha aclarado la actriz.

Durante la entrevista, Lolita también ha reivindicado el trabajo de su hija Elena Furiase y ha lamentado que a la familia Flores se le exija demostrar constantemente su valía profesional.

La artista ha confesado además que este proyecto ha tenido un significado especial para ella. "Después de Rencor, aunque hice dos o tres películas, el cine no me volvió a llamar para hacer un papel protagonista", ha recordado. Por ello, ha agradecido el reconocimiento recibido durante el rodaje: "A mi edad que te llamen para hacer un papel protagonista y que aquí David me haga unos primeros planos maravillosos, pues claro que se sube la autoestima".