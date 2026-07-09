Un instructor de vuelo salta al vacío y deja a una aprendiz a los mandos del avión

Un instructor de avión murió el pasado sábado a los 42 años después de lanzarse al vacío en pleno vuelo y en medio de una clase con una aprendiz. Los hechos tuvieron lugar en Toledo, en el centro de Argentina, y ha dejado conmocionada a la sociedad del país sudamericano.

Leandro Andrés Bertazzo era el piloto de avión que se encontraba dando una instrucción a una alumna cuando, en medio de la clase, decidió saltar de la avioneta y dejar sola a su alumna de solo 22 años.

Lo más sorprendente de todo fueron las palabras de Bertazzo antes de suicidarse. Y es que el instructor se dirigió a su alumna antes de abrir las puertas y lanzarse al vacío.

"Ya sabes lo que tienes que hacer, sigue adelante"

Según las primeras investigaciones, el piloto de avión se dirigió a la aprendiz instantes antes de su muerte. "Ya sabes lo que tienes que hacer, sigue adelante", fueron las palabras del instructor antes de quitarse los auriculares, el cinturón de seguridad y abrir la puerta de la aeronave.

Bertazzo trabajaba desde hacía cuatro años como instructor en la escuela Flying Parrot Córdoba y acumulaba más de una década de experiencia en la aviación.

La alumna logró sobrevivir

Tras el suceso, la joven trató de hacerse con el control de la aeronave gracias a que ya disponía de la licencia de piloto privado, a pesar de contar con pocas horas de vuelo. Pese al estado de shock, la joven consiguió mantener el control de la avioneta, envió un mensaje de alerta a la escuela y dirigió el avión hasta la pista, donde aterrizó sin incidencias.

Se trata de un suceso fuera de lo común ya que el propio Bertazzo había volado con un alumno horas antes del incidente, lo que provocó que ningún compañero detectara señales sospechosas.

Las hipótesis del suceso

Tras lo sucedido, la familia se mostró consternada ya que Bertazzo era una persona alegre que, además, pasaba por una buena etapa ya que estaba postulándose para ingresar en una importante aerolínea. Sin embargo, el padre del fallecido confirmó posteriormente que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

El piloto había buscado ayuda profesional, un antecedente desconocido por los compañeros. Por ello, la principal hipótesis apunta a un suicidio, aunque no se descarta ninguna posibilidad.

Eduardo Álvarez, director de la escuela de vuelo Flying Parrot Córdoba, aseguró que no había indicios de que el piloto estuviera planeando suicidarse.