Varios detenidos y cargas de la Ertzaintza tras la llegada de los activistas de la Flotilla al aeropuerto de Bilbao

Los activistas de la delegación del País Vasco de la Global Sumud Flotilla a Gaza han llegado sobre las 14:00 horas procedentes de Turquía al aeropuerto de Bilbao, donde ha habido incidentes y momentos de tensión entre las personas que esperaban su llegada y la Ertaintza, que ha intervenido con porras.

Según fuentes del Departamento de Seguridad, varios miembros de la Ertzaintza han intervenido e identificado a algunas personas a la llegada de los activistas, aunque no hay más detalles por el momento de la actuación policial, que continúa abierta.

La llegada de los activistas estaba prevista para el viernes, pero por culpa del ingreso hospitalario de dos activistas por "las lesiones" tras ser capturados por las fuerzas israelíes, el viaje se pospuso hasta el día siguiente.

Los activistas denuncian "malos tratos" de Israel

Tal y como ha informado la Global Summud Euskal Herria, estos dos activistas fueron hospitalizados por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".

Una persona contra la pared mientras la Ertzaintza carga contra ella | H.Bilbao / Europa Press

Por otro lado, otros 20 activistas han llegado a Barcelona. Han salido pasadas las 13:30 horas de la Terminal 2 del aeropuerto Barcelona - El Prat mientras les esperaban unas 200 personas para darles la bienvenida y su apoyo. Entre ellas, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun y el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens.

Aparece un Estado genocida con el silencio y la complicidad del resto de gobiernos del Mediterráneo

Una de las activistas, Ariadna Masmitjà, más conocida como Masmi, una docente vinculada al sindicato IAC, ha contado a los medios cómo han sido estos días. El objetivo era "romper el bloqueo, abrir un corredor humanitario y, sobre todo, denunciar lo que está viviendo el pueblo palestino".

Si bien, ha denunciado que otros barcos pueden avanzar por el Mediterráneo sin que nadie los detenga, pero cuando es una Flotilla, "entonces sí aparece un Estado genocida con el silencio y la complicidad del resto de gobiernos del Mediterráneo y del mundo". "Han permitido que se intercepte esta flotilla, que se secuestre a las personas que viajan en ella, que se dejen los barcos a la deriva", ha criticado.

Críticas al Gobierno y a la UE

Por ello, ha pedido que la Unión Europea se posicione, que rompa relaciones y que presente denuncias ante el Tribunal Penal Internacional. "Netanyahu tiene una orden de detención. Deberían romperse todas las relaciones con ese Estado", ha dicho. También ha criticado al Gobierno español, que según ella "quizá tiene discursos, pero no acciones".

"Si nuestros gobiernos no se posicionan, la violencia contra el pueblo palestino no terminará. Nosotras estamos poniendo nuestros cuerpos porque los gobiernos no lo están haciendo. Nos estamos jugando la vida porque los gobiernos callan y son cómplices. Por tanto, exigimos que actúen, que dejen de limitarse a los discursos y pasen a la acción", ha concluido.