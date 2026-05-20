El vídeo de un ministro israelí humillando a miembros de la flotilla que hasta Netanyahu ha desautorizado: "No son nuestros valores"

El ministro ultra israelí Ben Gvir ha compartido una serie de vídeos a través de sus redes sociales que han desatado la polémica a nivel internacional. En ellos se puede apreciar a los activistas de la flotilla solidaria con Gaza, que han sido detenidos en Israel, siendo humillados por parte de las autoridades del país.

Estos activistas, que han sido detenidos en aguas cerca de Chipre, aparecen esposados y arrodillados con la cara contra el suelo. En estas imágenes también se puede observar a una serie de guardias penitenciarios y a soldados israelíes golpeando y humillando a los detenidos.

El ministro Ben Gvir, que también protagoniza estas escenas ondeando una bandera de Israel y paseándose entre los activistas inmovilizados, ha compartido estos vídeos en redes con el mensaje: "Así es como recibimos a los partidarios del terrorismo. Bienvenidos a Israel".

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha defendido su derecho a frenar a estos "partidarios del terrorismo de Hamás"; pero ha señalado que el trato ejercido por el ministro Ben Gvir "no está en línea con los valores y normas del Estado de Israel". El primer ministro ya ha dado orden de "deportar a los provocadores lo antes posible".

Hay 44 activistas españoles detenidos

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha salido en defensa de los 44 compatriotas que actualmente se encuentran retenidos por las autoridades israelíes, y ha exigido "su liberación inmediata".

También ha considerado que "han sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales donde Israel no tiene derecho a tocar a ningún español", y ha catalogado el vídeo de "monstruoso, inhumano, indigno".

El Gobierno de Italia también ha seguido la misma línea, tachando de "inaceptables" las imágenes que ha difundido el ministro Ben Gvir, y han exigido la liberación de los 29 activistas italianos detenidos además de "una disculpa".