Al menos cinco muertos, dos de ellos los tiradores, en un ataque contra una mezquita en San Diego (Estados Unidos)

Cinco personas han muerto en un ataque contra una escuela islámica en San Diego (Estados Unidos). Tal y como ha confirmado el corresponsal de Onda Cero, todo parece "un ataque de odio y de venganza contra la comunidad musulmana de San Diego".

Los autores de la matanza son "dos chicos de 17 y 19 años", que han matado por la tarde a tres empleados de una escuela islámica de la ciudad. Después, los dos menores se han suicidado. La mezquita, situada en el barrio de Clairemont es la más grande del condado y un punto de reunión para la comunidad local.

En cuanto a los tres muertos son "un guardia de seguridad y dos miembros del personal" que "protegieron con sus vidas a las decenas de niños pequeños que estaban en clase y que tuvieron que salir escoltados por la policía", según Alcalá. Una imagen que se repite con demasiada frecuencia en las escuelas estadounidenses.

El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, ha explicado que los cuerpos de ambos jóvenes han sido encontrados en un vehículo cercano a la mezquita.

Se investiga bajo la perspectiva de crimen de odio

Por el momento, la investigación que requerirá "mucho trabajo en los próximos días y semanas" está abierta. De momento, el trágico suceso se está analizando bajo la perspectiva de crimen de odio. "Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana", ha añadido Wahl.

La policía de San Diego ha desplegado un fuerte operativo en el Centro Islámico de San Diego alrededor de las 12:00 hora local (20:00 GMT) después de obtener conocimiento de la presencia de un "tirador activo" en el área. Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.