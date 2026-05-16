Varias personas heridas de gravedad tras un atropello múltiple en Módena (Italia)

Al menos siete personas han resultado heridas después de que un coche haya atropellado a varios peatones en el centro de la ciudad de Módena, en el norte de Italia, según ha informado la policía.

El conductor ha sido identificado como un varón de unos 30 años que ya ha sido arrestado. Según apuntan medios italianos, el vehículo se estrelló contra el escaparate de una tienda.

"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", afirmó el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, quien acudió al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.

Una mujer en estado crítico

Entre los heridos hay cuatro que se encuentran muy graves, sobre todo una mujer en estado crítico que fue atropellada. "Tiene las piernas destrozadas y probablemente tendrá que ser sometida a la amputación de ambas piernas".

Tiene las piernas destrozadas

El regidor de la ciudad de la región de Emilia Romaña dijo desconocer la identidad del conductor, aunque explicó que algunos testigos le habían asegurado que era de origen norteafricano. "Se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si actuó deliberadamente. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogado".

La persona que le detuvo detalla que le persiguió junto con otras cuatro o cinco personas y que, después de desaparecer tras unos coches, reapareció con un cuchillo en la mano y le atacó, causándole algunas heridas, aunque ninguna de gravedad.

Servicios de emergencia atienden a una persona en la calle | Agencia EFE

Varios testigos apuntan a un hecho intencionado

Otros testigos descartan que se trate de un accidente y apuntan a un gesto voluntario, ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está siguiendo con la máxima atención lo ocurrido en Módena y se mantiene en contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de la seguridad de la República, Alfredo Mantovano. "Lo ocurrido hoy es gravísimo. Expreso mi cercanía a las personas heridas y a sus familias (...) He hablado con el alcalde y permanezco en constante contacto con las autoridades para seguir la evolución del asunto", ha dicho la mandataria italiana en sus redes sociales.