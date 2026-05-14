Trump y Xi se oponen a un Irán con armas nucleares y piden normalizar el tráfico de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, han coincididio en que Irán no puede tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso, según un comunicado sobre el contenido de la primera reunión del la cumbre bilateral de Pekín difundido por la Casa Blanca.

"Ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejo clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso", ha indicado el comunicado.

Según la Casa Blanca, en el encuentro del Gran Palacio del Pueblo, Xi "expresó su interés" en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de China al petróleo proveniente del Golfo Pérsico.

Asimismo, el escueto comunicado asegura que "ambos países están de acuerdo en que Irán no puede tener nunca un arma nuclear".

Ambos países se comprometen a aumentar la cooperación económica y a "expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria", apuntó la Casa Blanca.

A la reunión se unieron líderes de empresas estadounidenses

El equipo de Trump confirmó que a la reunión de trabajo entre Xi y Trump, que contó con la plana mayor de ambos gabinetes de Gobierno, se sumaron durante una parte los líderes de algunas de las principales empresas estadounidenses.

No obstante, fueron los consejeros delegados de Apple (Tim Cook), Nvidia (Jensen Huang) y Tesla (Elon Musk), los que tuvieron un papel central en la comitiva de Trump, ya que asistieron desde el comienzo a la ceremonia de bienvenida con honores militares en las escalinatas del Gran Palacio de Pueblo.

Trump pidió a Xi seguir trabajando para contener el flujo de los precursores del fentanilo que acaba en los Estados Unidos y pidió que Pekín aumente las compras de producto agrícolas estadounidenses.

La reunión de trabajo en este primer día de la visita de Trump a Pekín duró algo más de dos horas y no se saldó con grandes anuncios o acuerdos a la espera de que mañana se cierre una cumbre que Trump ha dicho que será "la más importante de la historia".

Trump alaba a Xi: "Es un gran líder"

El presidente estadounidense Donald Trump expresó el jueves su confianza en el brillante futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China durante su encuentro con el presidente chino Xi Jinping en Pekín

En sus palabras de apertura, Trump dijo: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo; de hecho, es la relación más larga entre dos presidentes de nuestros países, y para mí, eso es un honor. Hemos tenido una relación fantástica. Nos hemos llevado bien. Cuando surgieron dificultades, las resolvimos. Nos llamábamos mutuamente. Y siempre que tuvimos un problema, aunque la gente no lo sepa, lo solucionamos rápidamente, y nos espera un futuro fantástico juntos. Tengo un gran respeto por China y por el trabajo que usted ha realizado. Es usted un gran líder. Se lo diría a todo el mundo: es usted un gran líder".

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