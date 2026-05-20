Albares exige "disculpas públicas" a Israel por su trato a los activistas de la flotilla: "Monstruoso, inhumano, indigno"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de "monstruoso" e "indigno" el video del ministro ultra israelí Ben Gvir compartido en redes sociales. En estas imágenes se puede apreciar el trato vejatorio hacia los integrantes de la flotilla a Gaza, detenidos en Israel, entre los que hay españoles.

"He podido ver un video monstruoso, inhumano, indigno, donde miembros de la flotilla eran injustamente y de manera humillante tratados por un ministro israelí y la Policía" ha señalado el ministro español. El propio mandatario israelí aparece en dicho video ondeando una bandera de su país, paseándose entre los activistas esposados y arrodillados con la cara contra el suelo.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha desautorizado a su compatriota Ben Gvir, asegurando que su tratamiento "no está en línea con los valores y normas del Estado de Israel".

Albares ha confirmado que hay detenidos españoles

Entre los detenidos, según ha estimado Albares, se encontrarían 44 españoles, aunque "en estos momentos estamos a la espera de que nos comuniquen oficialmente el número".

También ha exigido "disculpas públicas" a Israel, anunciando que ha procedido a convocar "urgentemente" a la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, "para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable".

Se trata de la segunda vez en 24 horas que Erlich, máxima representante del Gobierno de Netanyahu en España (desde 2024 no tiene embajador) es convocada por Exteriores, ya que el día anterior tuvo que acudir después de producirse la primera interceptación de embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales, y la detención de los primeros españoles.

"Israel no tiene derecho a tocar a ningún español"

Respecto a estos españoles detenidos, ha indicado que en las últimas horas ha llegado el segundo grupo de activistas de la flotilla al puerto israelí de Ashdod. El Gobierno está a la espera de que Israel les notifique la identidad de todos ellos y a qué centro penitenciario se les va a trasladar.

El ministro ha reclamado que "desde el Gobierno de España exigimos su liberación inmediata", criticando que "han sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales donde Israel no tiene ningún derecho a tocar a ningún español". También ha pedido a Israel que respete el Derecho Internacional.