Ayuso califica a Sánchez de "farsante nivel diez" y critica al Gobierno por aprovecharse de la visita del papa para "su rentabilidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el doble rasero del Ejecutivo porque va a intentar aprovechar la visita del papa pese a ir contra el catolicismo: "Es un gobierno profundamente anticatólico, lo ha demostrado en todo momento", ha dicho en una entrevista en La Razón.

Según la dirigente madrileña, el Ejecutivo ha negado "funerales de Estado", que es la forma en la que en España se despide a los ciudadanos, como en la dana, en el covid, en Adamuz, los guardias civiles muertos en operaciones contra el narcotráfico... "Nunca han acompañado a ningún católico en nada", ha añadido.

Ha calificado a Pedro Sánchez de "farsante nivel diez" porque, a su juicio, busca "rentabilidad y blanqueo al máximo nivel" con la visita de León XIV. "Le falta la toquilla y la mantilla", ha ironizado. Aun así, Ayuso confía en que la visita del papa ayude a reconciliar a la sociedad, que está enfrentada por culpa de un Ejecutivo "enloquecido".

Espera que la "imagen perjudicial de España" quede opacada estos días

Asimismo, Ayuso ha criticado que el Gobierno utiliza lo que pasa en España "para ponerse medalla de todo" y da igual que ahora se trate de un acto religioso. Si bien, espera que durante estos días quede "en segundo plano, porque no es el protagonista" y que la imagen "tan perjudicial para el mundo" que está ofreciendo nuestro país, quede opacada unos días.

Preguntada por si el Gobierno puede aguantar hasta el final de la legislatura, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que no ocurriría "en ningún país del mundo", pero que en España sí porque hay "políticos con tintes dictatoriales".

Para los actos previstos del papa en la capital, el Ejecutivo central va a desplegar más de 14.000 efectivos policiales, cuya efectividad Ayuso va a valorar "en su justa medida", cuando acabe todo. El acto central va a celebrarse en la Plaza de Cibeles, en lugar de la Casa de la Arquitectura propuesta por el Gobierno, porque "esá situada en el corazón de la ciudad" y muy cerca de todos los actos del pontífice.