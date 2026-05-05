La vivienda y la sanidad centran el primer debate electoral de las elecciones de Andalucía

Las medidas para mejorar el acceso a la vivienda, así como la política sanitaria, han sido los dos grandes temas del primer debate electoral de las elecciones de Andalucía emitido en RTVE en el que han participado los cinco candidatos con representación en el parlamento andaluz.

En cuanto a la vivienda, el primer enfrentamiento ha llegado cuando el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha señalado que la falta de casas se debe al aumento de la migración. "Estoy seguro de que los demás candidatos podrían responder por qué cualquier inmigrante que acaba de llegar tiene prioridad sobre un andaluz".

El primero en responder ha sido el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha indicado que "no es verdad" y le ha acusado de "mentiroso", pero también de "mala persona" y le ha reprendido que lo que debería hacer es priorizar a los vecinos en lugar de a "los fondos de inversión".

La izquierda acusa al PP de usar la vivienda como un negocio

Por su parte, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha cargado contra el candidato del PP y actual presidemte de la Junta, Juanma Moreno, porque para su partido "la sanidad y la vivienda son un negocio" y por eso, aunque la economía crece, los jóvenes no pueden permitirse una vivienda. Por eso, ha propuesto financiar el 20% de la vivienda y ampliar hasta 400 euros las ayudas al alquiler.

Juanma Moreno le ha reprochado que cuando ella llegó al Gobierno de Pedro Sánchez, el problema de la vivienda era "el número 13 para los españoles, y ahora es el primero" y ha defendido su gestión en el parlamento andaluz, porque han "cuadruplicado la construcción de viviendas protegidas".

Un dato que ha desmentido el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que ha criticado que existan alquileres de 1.300 euros, que son "incompatibles" con los sueldos medios de 1.500 euros de la comunidad. "Se niega a aplicar la ley de Vivienda Estatal y nos toma el pelo con VPO que cuestan 350.000 euros", le ha reprochado.

La sanidad, el otro gran punto

En cuanto a la sanidad, tema clave tras los escándalos de los cribados del cáncer de mama, Juanma Moreno ha lamentado que "se han dicho muchas barbaridades y muchas mentiras" y ha calificado a su gobierno como "el más inversor" en sanidad. Asimismo, ha anunciado que si vuelve a ser presidente, va a impulsar una ley de Garantías Sanitarias para que por ley no se puedan rebajar los presupuestos.

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha atacado al candidato popular con los datos del cribado de cáncer de mama y le ha recordado que han pasado 217 días desde que se supo del "escándalo", pero todavía no se sabe "qué pasó, cuántas mujeres desarrollaron cáncer y dónde estaba el origen".

La candidata socialista, por su parte, ha asegurado que es "un clamor popular de todos los ciudadanos" que hay una tardanza en las citas de médicos y de especialistas, y por ello ha pedido apoyar a su formación "como un derecho de todos" en vez de dar "carta blanca a la privatización y al copago".

Antonio Maíllo también ha denunciado el "negocio con los derechos" que está haciendo el PP y ha exigido que los andaluces sepan la verdad. "Están desmantelando la sanidad y la han llevado al colapso", ha sentenciado. Juanma Moreno le ha criticado que siga apoyando al gobierno de España cuando son incapaces de resolver los problemas de los médicos.