Este es el dinero que cobran los andaluces por ser mesa electoral en las elecciones del 17 de mayo

Después de que el pasado 23 de marzo del 2026 el actual presidente de la comunidad de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciará la convocatoria de elecciones autonómicas para el 17 de mayo, las juntas electorales empezaron el proceso de preparación de las elecciones. Los plazos y las fechas clave para asegurar el derecho al sufragio de los andaluces y andaluzas, están fijadas y reguladas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Formación de las mesas electorales

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en estas elecciones podrán votar 6.812.861 ciudadanos. Algunos de estos ciudadanos serán elegidos, mediante sorteo público, para formar parte de las mesas electorales. Serán alrededor de 10.400 mesas electorales las que se crearán el próximo 17 de mayo en Andalucía. Cada mesa electoral estará formada por tres personas: un presidente y dos vocales. Los sorteos públicos para la designación de los miembros de las mesas electorales, según los plazos que marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), se han realizado por parte de los ayuntamientos entre el 17 y el 21 de abril.

Los ciudadanos y ciudadanas elegidas para formar parte de las mesas electorales, recibirán una notificación oficial en su domicilio, donde se les indicará la mesa donde acudir e instrucciones claras para el día de las votaciones. Si has sido elegido para ser miembro de una mesa electoral es obligatorio presentarse el día de las elecciones, la ausencia injustificada puede conllevar una multa o penas de prisión.

Compensaciones para los miembros de las mesas electorales

Para poder formar todas las mesas electorales el próximo 17 de mayo en las elecciones autonómicas, serán necesarias alrededor de 31.200 personas. Es importante, tener en cuenta, que si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, tienes derecho a una compensación económica regulada por el decreto 77/2026 aprobado el 15 de abril. La dieta recibida tiene el objetivo de compensar el tiempo y las molestias derivadas de la participación en las elecciones. La compensación económica que recibirá cada persona que forme parte de la mesa electoral en estas elecciones es de 70 euros por toda la jornada.

Además de esta compensación económica, los miembros de las mesas electorales, también tienen derecho a una reducción de cinco horas en su jornada laboral, al día siguiente de las elecciones. Para poder acogerse a la reducción, tienen que acreditar su participación en la mesa, presentando un justificante.

Las personas suplentes de presidente o vocal, tienen que acudir a la mesa antes del inicio de la jornada electoral, por si alguno de los miembros de la mesa fuera baja. Aunque se hayan reservado el tiempo y hayan cumplido con la obligación de presentarse, solo recibirán compensación económica si finalmente sustituyen a algún titular y realizan sus funciones.

La compensación económica se recibe mediante transferencia bancaria. Los miembros de las mesas electorales facilitan mediante un formulario los datos personales y el número de cuenta bancaria. El pago lo efectúa la Junta de Andalucía.

Resumen de puntos a tener en cuenta respecto a la compensación económica: