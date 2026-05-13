Así es Juanma Moreno, candidato del PP en las elecciones de Andalucía que aspira a revalidar su mayoría absoluta

Juan Manuel Moreno Bonilla (Barcelona, 1 de mayo de 1970) es el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo de 2026, además de ser el actual presidente de la Junta y del PP andaluz.

Su trayectoria representa un caso atípico en la política española: haber llegado al gobierno autonómico con el peor resultado histórico de su partido y, tres años después, haber logrado una mayoría absoluta sin precedentes .

Perfil biográfico y trayectoria profesional

Nacido en la ciudad condal, pero con raíces malagueñas, Juan Manuel Moreno Bonilla es hijo de tenderos y nieto de jornaleros del Valle del Guadalhorce (Málaga). Ha cursado Psicología y Magisterio en la Universidad de Málaga, aunque no ha finalizado los estudios. Cuenta con un grado en Protocolo por la Universidad Camilo José Cela y un Programa de Liderazgo (IESE).

Con 19 años se afilio al Partido Popular (1989), colaborando en la Asociación Popular de Estudiantes. En 1993 logró hacerse con la presidencia de las Nueva Generaciones de Málaga, lo que comenzó a configurar su futuro político.

Trayectoria política

Moreno acumula tres décadas de carrera institucional, con un ascenso meteórico que comenzó en su juventud.

En el año 1995 obtuvo su acta de concejal en el Ayuntamiento de Málaga, de la mano de Celia Villalobos y de 1997 a 2001 fue Presidente de NNGG a nivel nacional, con solo 27 años.

Tomó su acta como diputado en el Congreso por primera vez en el la legislatura 2000-2004 por Cantabria y por Málaga en la del 2007-2011.

Ha sido secretario de Estado de Servicios Sociales con Mariano Rajoy (2011-2014) y desde 2014 es presidente del PP Andaluz, relevando a Juan Ignacio Zoido.

Es presidente de la Junta de Andalucía desde 2019, tras la moción de censura a Susana Díaz, con apoyo de Cs y Vox. Aunque su victoria fue agridulce, ya que logró la presidencia con el peor resultado del PP en la historia (26 escaños), en 2022 convocó elecciones anticipadas y obtuvo 58 escaños, un récord histórico que le ha llevado a gobernar la región con mayoría absoluta.

Estilo político

El estilo de gobierno de Moreno ha sido comparado con el del expresidente socialista Manuel Chaves, el más longevo de Andalucía (19 años).

Su estilo político se caracteriza por la moderación y transversalidad, alejado de la confrontación nacional, y mostrando una “cara amable”.

Su estilo de gobierno se basa más en las formas que en el fondo. No ha emprendido grandes reformas estructurales, sino que apuesta por la gestión continuista y la estabilidad .

Moreno representa un nuevo modelo de derecha moderada y pragmática, que ha sabido conectar con el votante andaluz tradicional del PSOE al ofrecer estabilidad, cercanía y una gestión sin estridencias, mientras capea las crisis sanitarias con un discurso de "reconocimiento del error y plan de choque" .

Expectativas electorales

Moreno se presenta a la reelección como máximo favorito, con una única incógnita: si repetirá la mayoría absoluta o necesitará apoyos.

Moreno Bonilla ha sufrido uno de los mayores reveses de su mandato hace unos meses con la crisis de los cribados de cáncer de mama, que afectó a más de 2.300 mujeres con resultados no notificados y provocó la dimisión de su consejera de Salud, Rocío Hernández. A pesar de ello, según la encuesta preelectoral del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), el PP andaluz sería la fuerza más votada en las próximas elecciones de este domingo, con un 42,4% de los votos. Lo que se traduciría en unos 53-56 escaños. Pero aunque las encuestas sonríen a Moreno Bonilla, el objetivo es gobernar sin depender de Vox. Recordemos que la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz es de 55 escaños.