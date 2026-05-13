Así es María Jesús Montero, la candidata de Pedro Sánchez para las elecciones de Andalucía con todos los pronósticos en contra

María Jesús Montero Cuadrado (Sevilla, 4 de febrero de 1966) es la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones de este 17 de mayo de 2026. Su candidatura representa una apuesta por la experiencia de gobierno tanto en el ámbito nacional como en el andaluz, aunque regresa a su tierra natal después de ocho años en la cúpula del Ejecutivo central con un importante desafío: recuperar un terreno electoral que los sondeos dan por perdido para los socialistas.

Perfil biográfico y trayectoria profesional

Maria Jesús Montero es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y técnica en Función Administrativa de Hospitales. Ha ejercido como médica y como gestora sanitaria, pero su carrera ha estado más centrada en la gestión sanitaria que en el ejercicio clínico.

Montero inició su carrera en la gestión sanitaria tras obtener plaza en el grupo técnico de función administrativa en 1994. Fue subdirectora médica del Hospital Virgen de Valme (1995-1998) y, posteriormente, subdirectora médica y subdirectora gerente del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla (1998-2002).

De joven militó en movimientos cristianos de base y posteriormente en juventudes comunistas.

Trayectoria política

La trayectoria política de Maria Jesús Montero comienza con su etapa en la Junta de Andalucía (2004-2018). Durante durante 14 años ocupó altos cargos en los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz:

Viceconsejera de Salud (2002-2004) con Manuel Chaves.

Consejera de Salud (2004-2012) bajo las presidencias de Chaves y Griñán.

Consejera de Salud y Bienestar Social (2012-2013) durante el primer gobierno de Griñán tras la fusión de consejerías.

Consejera de Hacienda y Administración Pública (2013-2018) en el gobierno de Susana Díaz.

En 2018 fue elegida por Pedro Sánchez tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy (junio 2018) para ocupar la cartera de Hacienda, cargo que mantuvo durante ocho años. Entre noviembre y diciembre 2023 además de ser ministra de Hacienda fue Vicepresidenta cuarta, y tras la salida de Nadia Calviño pasó a ser Vicepresidenta primera y ministra de Hacienda (de diciembre 2023 a marzo 2026).

En marzo de 2026, dimitió de todos sus cargos en el Gobierno para centrarse en la campaña electoral andaluza, cumpliendo así el deseo expreso de Pedro Sánchez. Puesto que en enero de 2025 fue proclamada Secretaria General del PSOE de Andalucía (PSOE-A), al ser la única candidata que obtuvo los avales necesarios.

Estilo político

Montero llega a estas elecciones como la única mujer candidata a la Presidencia de la Junta entre los principales partidos, algo que ella misma ha destacado como "un orgullo" y un reflejo del "empoderamiento de las mujeres" .

Su estilo político se define por una combinación poco común de perfiles: el de una gestora técnica y negociadora eficaz, junto con el de una política combativa, extrovertida y de fuerte confrontación verbal.

Expectativas electorales

Los sondeos le otorgan unos resultados históricamente malos para el PSOE. Según la encuesta preelectoral del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), María Jesús Montero lograría el peor resultado de la historia del PSOE andaluz, perdiendo 4 puntos respecto a 2022. El partido se desploma hasta los 25-27 escaños, muy lejos de los 30 actuales.

El principal desafío de Montero es conectar con un electorado que la percibe como una figura vinculada a la política nacional y no tanto a la realidad andaluza.